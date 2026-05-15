TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Combustíveis têm queda de preço relevante na 1ª quinzena de maio, aponta IPTL

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:31:00 Editado em 15.05.2026, 10:42:27
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O preço médio do diesel e do etanol caiu de forma relevante na primeira quinzena de maio no Brasil em relação ao mesmo período de abril, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações realizadas em postos de combustível no País.

A maior redução foi observada no etanol, apontado como a opção mais rentável para os motoristas no período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na média nacional, o diesel comum recuou 4,76%, de R$ 7,56 para R$ 7,20. O diesel S-10 também acompanhou o movimento de baixa e registrou queda de 4,54% na primeira quinzena de maio.

O etanol se destacou como o combustível com maior recuo, caindo 5,52% e passando de R$ 4,89 para R$ 4,62.

A gasolina também teve redução, de 1,30%, indo de R$ 6,92 na primeira quinzena de abril para R$ 6,83 na primeira quinzena de maio - período anterior à Medida Provisória anunciada pelo governo federal na quarta-feira,13, com ações para o setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os recuos no etanol e no diesel trazem uma nova dinâmica para a quinzena, com destaque para a redução expressiva do biocombustível, que o torna a opção mais vantajosa para o abastecimento. A gasolina também acompanhou esse movimento de alívio nos postos, apresentando uma leve queda na média nacional, mas ainda com um valor acima dos biocombustíveis", avaliou o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

No recorte regional, o Centro-Oeste teve a maior queda do diesel comum, com recuo de 7,38%. Em Goiânia, as quedas foram as mais expressivas, com o diesel comum a R$ 7,05 e o S-10 a R$ 7,04, após queda de 8,68%. Na outra ponta, a Região Norte seguiu com os preços médios mais altos do País, com R$ 7,79 no diesel comum e R$ 7,75 no S-10.

Entre os Estados, Roraima manteve o diesel comum mais caro do Brasil, a R$ 8,46, e o levantamento aponta que, diante desse patamar, a recomendação local é priorizar a gasolina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Distrito Federal liderou as reduções no etanol e na gasolina: o biocombustível caiu 10,63%, de R$ 5,27 para R$ 4,71, enquanto a gasolina recuou 4,12%. Houve, porém, exceções. Sergipe registrou alta de 6,15% no etanol (de R$ 5,53 para R$ 5,87), e a gasolina em Goiânia subiu 3,93%, na contramão da média nacional.

A queda do preço do etanol, principal concorrente da gasolina, foi o motivo apontado esta semana pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, como motivo de cautela para o aumento da gasolina, que continua com os preços defasados em mais de 80% em relação ao mercado internacional.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
combustíveis IPTL PESQUISA preço
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV