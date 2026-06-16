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ECONOMIA

Combustíveis desaceleram inflação ao consumidor no IGP-10 de junho, afirma FGV

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 08:50:00 Editado em 16.06.2026, 09:00:43
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O recuo nos preços dos combustíveis puxou a desaceleração na inflação ao consumidor medida pelo Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) em junho, informou nesta terça-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) saiu de uma elevação de 0,68% em maio para alta de 0,56% em junho.

No ranking de principais alívios em junho figuraram a gasolina (-1,83%), etanol (-6,77%), café em pó (-3,34%), aparelho telefônico celular (-1,02%) e shampoo, condicionador e creme (-1,30%).

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Na direção oposta, houve pressão da tarifa de eletricidade residencial (2,83%), batata-inglesa (43,60%), tomate (16,28%), serviços bancários (2,11%) e condomínio residencial (1,32%).

Em relação ao mês anterior, três das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais brandas: Transportes (de 0,29% em maio para -0,49% em junho), Saúde e Cuidados Pessoais (de 1,00% para 0,44%) e Educação, Leitura e Recreação (de 0,38% para 0,23%).

A taxa foi mais elevada em Despesas Diversas (de 0,47% para 1,29%), Habitação (de 0,71% para 0,93%), Vestuário (de -0,07% para 0,74%), Comunicação (de 0,00% para 0,12%) e Alimentação (de 1,22% para 1,23%).

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