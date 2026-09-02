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Com suspensão de operações da Total Linhas Aéreas, Correios acionam plano de contingência

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os Correios precisaram acionar um plano de contingência para assegurar a continuidade de seu serviço de entrega de cargas por via aérea depois que a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) suspendeu integralmente a operação da companhia aérea Total Linhas Aéreas - que presta serviço para a estatal.

A empresa informou que entre as ações adotadas está a redistribuição de cargas entre os demais operadores logísticos que prestam serviços para eles.

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"Os Correios acionaram um plano de contingência específico para assegurar a continuidade e o adequado funcionamento das linhas operacionais, mesmo diante da suspensão das operações da Total Linhas Aéreas. Entre as medidas adotadas, está a redistribuição dos volumes de carga entre outros operadores logísticos contratados", afirmou a estatal por meio de nota enviada à Broadcast (Sistema de Notícias em tempo real do Grupo Estado).

De acordo com a Anac, a decisão de suspensão é provisória - mas por tempo indeterminado - até que a Total demonstre a superação das condições de risco e não conformidades em aberto perante as Superintendências de Padrões Operacionais e de Infraestrutura Aeroportuária, incluídas as falhas de nível crítico e alto elencadas no presente processo e as demais listadas nos processos de fiscalização que o complementam, nas matérias de aeronavegabilidade continuada, sistemas e procedimentos de segurança operacional, bem como segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita.

A reguladora ainda cobra da empresa a efetividade do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO) e do Sistema de Análise e Supervisão Continuada (SASC), em condição que garanta nível de segurança aceitável; a regularização dos controles de aeronavegabilidade continuada das aeronaves; a adequação dos processos internos de identificação, reporte e tratamento de eventos e riscos operacionais; e a realização de auditorias e outros instrumentos de fiscalização por parte das unidades competentes da Anac que apontem resultado satisfatório que permita a retomada das operações.

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TOTAL/OPERAÇÕES/ANAC/SUSPENSÃO/CORREIOS/PLANO DE CONTINGÊNCIA
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