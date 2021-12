Da Redação

Com pandemia, mais de 2 mil voos já foram cancelados

Mais de 2 mil voos comerciais já foram cancelados ao redor do mundo nesta sexta-feira, 24, de acordo com o site FlightAware. Segundo o monitoramento, até o começo do período da tarde, 2.185 voos haviam sido cancelados, em um movimento que é em grande parte atribuído à pandemia de covid-19.

No mesmo momento, 6.304 atrasos em voos eram registrados.

Para o sábado, 1.275 cancelamentos já são reportados, número que é de 307 para o domingo.

A disseminação da variante Ômicron têm forçado empresas aéreas americanas a cancelarem voos durante o período movimentado das festas de fim de ano.

Entre elas, a United Airlines está cancelando dezenas de voos no fim de semana do feriado, já que um aumento de casos de covid-19 afetou as tripulações da companhia.

Já a Delta Air Lines também citou a variante Ômicron como um fator por trás de uma série de cancelamentos.