Com Nova York, Ibovespa sobe 0,31%, aos 132,4 mil pontos

O Ibovespa lutou para reter a linha dos 132 mil pontos, em sessão na qual manteve margem de variação estreita do início ao meio da tarde, bem perto da estabilidade. Ao fim, mostrava leve alta de 0,31%, aos 132.426,54 pontos, entre mínima de 131.014,77 e máxima de 132.498,05 pontos nesta segunda-feira, 8, de giro a R$ 19,9 bilhões. Em janeiro, o Ibovespa acumula até aqui perda de 1,31%.

Do meio para o fim da tarde, o Ibovespa se firmou em alta na sessão, acompanhando a acentuação de ganhos em Nova York, com destaque para o setor de tecnologia, que levou o Nasdaq a avançar 2,20% nesta segunda-feira. A abertura da semana foi marcada por forte correção nos preços do petróleo, com o Brent em queda de 3,35% e o WTI, de 4,12%, na sessão. Assim, Petrobras (ON -1,86%; PN -0,75%, esta na máxima do dia no fechamento) pesou sobre o Ibovespa desde cedo, em dia negativo para outra gigante, Vale (ON -0,51%), que também moderou perdas em direção ao encerramento.

A sessão foi desfavorável às ações de grandes bancos, à exceção de BB (ON +0,86%). Na ponta ganhadora do Ibovespa, Azul (+7,66%), Casas Bahia (+6,73%) e Magazine Luiza (+6,09%), entre outras ações ligadas ao ciclo doméstico, como Dexco (+5,76%) e Arezzo (+5,44%). No lado oposto, além de Petrobras, destaque para São Martinho (-1,83%), CSN Mineração (-1,40%) e RaiaDrogasil (-1,12%)

"O índice futuro abriu hoje em um gap de baixa de mais de 0,6% e, ao longo do pregão, o mercado foi se estabilizando, voltando a patamar positivo e encerrando não tão longe do zero a zero. As ações da Petrobras dificultaram, hoje, o desempenho do Ibovespa, em dia negativo para outros ativos de peso no índice, como Vale e Itaú (PN -1,07%), descolando-o em boa parte da sessão do S&P 500 (+1,41%) e de outras referências de Nova York, que fecharam em alta", diz Thiago Lourenço, operador de renda variável do Manchester Investimentos.

"O petróleo tem sido negociado numa região de preço bastante importante, e se não conseguir sustentá-la, pode vir pressão adicional sobre as ações da Petrobras e, por consequência, no Ibovespa", acrescenta. Hoje, o Brent para março fechou em Londres a US$ 76,12 por barril, enquanto o WTI para fevereiro foi, em Nova York, a US$ 70,77 por barril. "Um respiro no petróleo será fundamental para o Ibovespa retomar a tendência de alta vista nas últimas semanas de 2023 para, quem sabe, buscar a região dos 150 mil pontos, talvez ainda no primeiro trimestre."

Nesta segunda-feira, os ativos do mercado de commodities mostraram, desde a abertura, desempenho predominantemente negativo, "com destaque para a terceira queda consecutiva do minério no pregão asiático e forte queda do petróleo, seguindo corte de preço da Arábia Saudita em meio às incertezas com relação à demanda este ano", aponta em nota a Guide Investimentos.

Em dia de agenda mais fraca, a Guide destaca, para a semana, a divulgação de novas leituras sobre os índices de preços ao consumidor (CPI) e ao produtor (PPI) nos Estados Unidos - na quinta e na sexta-feira, respectivamente -, além do início da temporada de balanços de empresas americanas, na sexta-feira, com nomes de peso do setor financeiro, como Bank of America, BlackRock e Citigroup.