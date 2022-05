Com lockdowns, lucro da indústria da China sofre queda anual de 8,5% em abril

(via Agência Estado)

O lucro das maiores empresas industriais da China sofreu queda anual de 8,5% em abril, à medida que o país sofreu os efeitos de lockdowns motivados por ondas de covid-19 em Xangai e outras grandes cidades, segundo números divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). O fraco desempenho de abril reverteu a maior parte do ganho anual de 10,6% observado em março.

Entre janeiro e abril, o lucro industrial chinês avançou 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre, contudo, o aumento havia sido bem mais robusto, de 8,5%.

O setor automotivo foi o mais afetado pelos lockdowns, arrastando para baixo o lucro da indústria manufatureira em 6,7 pontos porcentuais em abril, detalhou Zhu Hong, estatística sênior do NBS.

Apenas o segmento de manufatura sofreu uma contração anual de 8,3% no lucro do primeiro quadrimestre, bem maior do que o declínio de 2,1% visto entre janeiro e março. Fonte: Dow Jones Newswires.