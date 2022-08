Com lance único em leilão, XP arremata bloco com Campo de Marte por R$ 141,4 mi

Juliana Estigarríbia e Elisa Calmon (via Agência Estado)

Com proposta única, a XP arrematou em leilão nesta quinta-feira, 18, o bloco Aviação Geral, de aviação executiva, por R$ 141,4 milhões, sem ágio em relação à outorga mínima estabelecida no edital. O governo federal promove nesta quinta-feira, na sede da B3, a 7ª rodada de concessão de aeroportos, com a oferta de três blocos, totalizando 15 terminais.

O bloco Aviação Geral é formado pelos aeroportos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O Consórcio Novo Norte, composto pela Socicam e pela Dix Empreendimentos, arrematou o bloco Norte II por R$ 125 milhões, um ágio de 119,7% em relação à outorga mínima estabelecida no edital, de R$ 56,9 milhões.

O bloco foi disputado também pela Vinci Airports, que opera o Aeroporto de Salvador e na 6ª rodada de concessão, promovida no ano passado, arrematou o bloco Norte com sete aeroportos.

O Bloco Norte II é integrado pelos aeroportos de Belém (PA) e Macapá (AP).