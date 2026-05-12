Com IA, demanda comercial por eletricidade nos EUA superará doméstica pela 1ª vez, diz DoE

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) projetou que o consumo de eletricidade no país crescerá e a demanda comercial, alavancada por data centers, superará a residencial em 2027 pela primeira vez na história.

A demanda de eletricidade nos EUA aumentará 1,3% em 2026, atingindo uma média de quase 4,25 trilhões de quilowatts-hora, e crescerá mais 3,1% em 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O crescimento da demanda de eletricidade é impulsionado pelo setor comercial , que deverá superar a demanda residencial em 2027 pela primeira vez na história", segundo o relatório Short-Term Energy Outlook (Steo) divulgado nesta terça-feira.

A demanda industrial também está aumentando, embora em ritmo mais lento, contribuindo ainda mais para o crescimento geral, segundo o mesmo documento.