Com guerra, recessão na Alemanha se torna cada vez mais provável, diz instituto

Da Redação

O instituto alemão ZEW divulgou comunicado nesta terça-feira, 15, no qual afirma que uma recessão na Alemanha está se tornando cada vez mais provável. Segundo o órgão, a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia estão prejudicando significativamente as perspectivas econômicas para o país.

"O colapso das expectativas econômicas é acompanhado por um aumento extremo nas expectativas de inflação. Os especialistas, portanto, esperam uma estagflação nos próximos meses. A piora das perspectivas afeta praticamente todos os setores da economia alemã, mas especialmente os setores intensivos em energia e o setor financeiro", comenta o presidente do ZEW, Achim Wambach.

O comunicado destaca que o indicador ZEW de sentimento econômico para a Alemanha, divulgado nesta terça, caiu "mais acentuadamente do que nunca" na pesquisa de março de 2022. "Esta é a maior queda nas expectativas desde que a pesquisa começou, em dezembro de 1991", afirma. "A avaliação da situação econômica na Alemanha também piorou na atual pesquisa. Os especialistas, portanto, supõem que uma desaceleração no desenvolvimento econômico já será perceptível em março", completa.