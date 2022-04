Com greve dos analistas de comércio exterior, balança semanal sairá após as 18h

Da Redação

O Ministério da Economia informou que, em razão da greve dos analistas de comércio exterior, a divulgação dos dados parciais da balança comercial semanal ocorrerá apenas após as 18h desta segunda-feira, 11. As informações normalmente são atualizadas pela Secretaria de Comércio Exterior da pasta às 15h.

Como mostrou o Estadão/Broadcast na semana passada, nove categorias seguem realizando paralisações diárias enquanto cobram do governo reajustes salariais. Além da greve no Banco Central, estão em operação-padrão os servidores do Tesouro Nacional, da Receita Federal, da Secretaria do Orçamento Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), da Superintendência de Seguros Privados (Susep), os analistas de comércio exterior e os auditores fiscais agropecuários.