Com crescimento de 56%, investimento em cartas de crédito contempladas em consórcio se torna atrativo - TNOnline

As cartas de consórcio contempladas registraram 56,6% de crescimento em 2019, em relação ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados recentemente pela Abac (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios). Enquanto o setor de consórcios, como um todo, cresceu 41,2%: o maior patamar da história desde que essa modalidade foi criada. Mas o que será que levou milhares de brasileiros a movimentar mais de R$ 650 milhões no ano passado?

Existentes desde a década de 60 no Brasil, os consórcios basicamente se configuram como a reunião de pessoas ou empresas em um grupo com a finalidade de adquirir bens e serviços por meio de auto financiamento e sob mediação de uma administradora. A principal vantagem é o custo inferior em relação a financiamentos junto a instituições financeiras na hora de comprar imóveis, automóveis, motocicletas ou adquirir serviços como um pacote de viagem ou estética, por exemplo.

Entretanto, plataformas como o Multiplica Já, do Paraná, enxergaram nas cartas de consórcio contempladas uma maneira do usuário investir e receber retorno deste investimento que, em alguns casos, pode chegar a 4.000%. De acordo com Daniel Santa Cecília, diretor comercial do Multiplica Já, o modelo é eficiente principalmente pelo fato de não envolver risco, como é o caso de aplicações financeiras.



"No Multiplica Já, considerado um modelo revolucionário de investimento em consórcio, o usuário tem a certeza do lucro. Na prática, ele faz o investimento em uma cota de consórcio, efetua o pagamento das parcelas mensalmente com a intenção de guardar dinheiro como se fosse uma poupança, somente até ela ser contemplada. Sendo contemplada, ou seja, sorteada com base na loteria federal ou através de lance, ele tem a opção de vender essa cota, obter um ótimo lucro e parar de pagar as parcelas, ou então pode usar a cota para adquirir imóveis para locação e utilizar o próprio aluguel para pagar as próximas parcelas do consórcio, tendo no final um imóvel que foi ‘pago’ pelo inquilino", pontua Daniel.Os sorteios são feitos mensalmente e quem opta pelo lance fixo dobra as chances e agiliza o processo de contemplação.

Ainda, segundo Daniel Santa Cecília, as cartas de consórcios contempladas possuem um pilar fundamental para qualquer investidor. "No Multiplica Já o investidor tem segurança, já que os grupos de investimento são administrados por uma das três maiores administradoras independentes do Brasil, uma empresa com 20 anos de mercado e mais de 88 mil clientes na base; tem rentabilidade, pois o retorno em cima do seu investimento é garantido; e ainda tem liquidez, pois a venda da carta de consórcio contemplada é feita de maneira célere", enumera o diretor comercial.



Ele recomenda a plataforma para vários estilos de pessoas, em especial aquelas que se preocupam com as crises que vêm e vão no Brasil e com as mudanças frequentes impostas pelo governo inviabilizando a aposentadoria pelo INSS. "Não nos resta outra opção, senão investir e cuidar da nossa renda e do nosso futuro. Nós precisamos escolher onde colocar nosso dinheiro para termos uma aposentadoria e proporcionarmos uma vida tranquila para nossa família", argumenta.



Com um investimento a partir de 290,00 mensais por exemplo, é possível obter um retorno de 12 mil reais em 1 ano. Com os sucessivos ganhos que o usuário tem com a venda das cotas contempladas no Multiplica Já, a ideia é que ele faça um "reinvestimento" do lucro em novas cotas. "Amplificando seu portfólio de cotas o usuário pode conquistar a sua independência financeira e no futuro retirar a sua renda deste investimento sem precisar se preocupar em trabalhar formalmente, informalmente ou empreender", conclui Daniel.

Os ganhos com o Multiplica Já podem ser simulados no site www.multiplicaja.com.br