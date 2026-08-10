Com casos de furtos em alta, Transpetro realiza simulado de emergência dia 12 em RJ, SP e DF

Após cinco anos de queda, os casos de furtos ou tentativas de furto da malha dutoviária da Transpetro aumentaram em 2025 para 31, contra 25 em 2024, informou a estatal nesta segunda-feira, 10. Ainda sem os números de 2026, a estatal vai realizar treinamentos simulados para reagir a emergências na próxima quarta-feira, 12, no Rio de Janeiro (Japeri), São Paulo (São José dos Campos) e Distrito Federal (Ceilândia).

Segundo a Transpetro, os exercícios foram planejados em Estados que historicamente têm sido alvo de criminosos e demandam atenção à segurança das faixas de dutos.

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Responsável por operar uma malha de 8,5 mil quilômetros de dutos para transporte de petróleo e derivados para todas as regiões do País, a maior subsidiária da Petrobras é vítima desse tipo de crime, conhecido como derivação clandestina, que consiste em intervenções ilegais em dutos para subtração de combustíveis.

"A logística por dutos é segura e eficiente, mas a Transpetro é vítima de ações criminosas que tentam furtar combustíveis, o que coloca em risco a vida das pessoas, podem causar incêndios, explosões e vazamentos, provocar danos ao meio ambiente e comprometer o abastecimento de combustíveis destinados a serviços essenciais, como aeroportos, hospitais e portos", explicou a Transpetro em nota nesta segunda-feira

Anualmente, a Transpetro investe cerca de R$ 100 milhões em tecnologia e ações preventivas para coibir a prática criminosa nos dutos, que suportam a logística de mais de 658 milhões de metros cúbicos de petróleo e derivados por ano.

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A companhia também realiza ações de responsabilidade social nas faixas de dutos e firma convênios com órgãos estaduais de segurança pública para apoiar investigações que desarticulem as organizações criminosas.

Em Ceilândia, o simulado será realizado em trecho do Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra), o maior do País em extensão e volume movimentado. Com 962 quilômetros de extensão e capacidade para transportar cerca de 800 mil metros cúbicos de derivados por mês, o sistema é estratégico para o abastecimento da região Centro-Oeste.

O exercício ocorrerá em uma área próxima à localidade onde, em junho deste ano, foi identificada uma tentativa de furto de combustível por meio da construção de um túnel para acesso ao duto, evidenciando o grau de sofisticação das organizações criminosas que atuam nesse tipo de delito.

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Em São José dos Campos, o treinamento ocorrerá em faixa de dutos do Gasoduto Caraguatatuba-Taubaté (Gastau), projetado para viabilizar a distribuição de gás natural entre a Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba e Taubaté. São Paulo concentrou mais de 70% dos casos de derivações clandestinas identificados pela companhia em 2025. O Estado também abriga a maior malha dutoviária operada pela Transpetro, com 2.650 quilômetros de dutos instalados em 56 municípios. Eles foram responsáveis pela movimentação de 339 milhões de metros cúbicos de petróleo e derivados em 2025, o equivalente a 51% do volume transportado pela companhia no país.

Já em Japeri, o exercício será realizado em trecho do Oleoduto São Paulo-Rio (Osrio), sistema de 372 quilômetros que interliga o Terminal de Guararema (SP) à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, para movimentação de derivados claros, como diesel e gasolina. O cenário simulado envolverá um vazamento provocado por ação de terceiros com impacto em corpo hídrico da região.

A Transpetro disse ainda, que qualquer cidadão pode acionar a Transpetro pelo telefone 168, que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sempre que perceber alguma atitude suspeita na faixa de dutos, como acesso de caminhões, pessoas escavando o terreno ou acessando esses locais no período noturno.