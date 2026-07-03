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ECONOMIA

Com baixa liquidez, dólar tem queda moderada com exterior e PIM

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 12:13:00 Editado em 03.07.2026, 12:24:47
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O dólar opera em baixa moderada desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 3, sendo negociado na faixa dos R$ 5,17 no mercado à vista. Para Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, a queda pode ser vista como um ajuste às altas recentes, com a contribuição de outros fatores, como o resultado mais fraco que o esperado da produção industrial de maio (-0,2%), que favorece o apetite por risco. Ela lembra que esta sexta é um dia de feriado nos Estados Unidos, o que reduz a liquidez dos negócios, amplificando movimentos.

Às 11h46, o dólar à vista era negociado a R$ 5,1770, em baixa de 0,60%. O dólar futuro para liquidação em agosto recuava 0,61%, a R$ 5,2125. No exterior, a tendência também é de baixa da moeda americana, outro fator que favorece o enfraquecimento por aqui. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de moedas fortes, recuava 0,05%.

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