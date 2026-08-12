Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Cogna: Lucro líquido soma R$ 148,9 milhões no 2tri26, alta de 25,3% ante 2tri25

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Cogna reportou lucro líquido contábil de R$ 148,9 milhões no segundo trimestre, alta de 25,3% ante o mesmo período do ano passado, enquanto no semestre atingiu R$ 290,3 milhões, crescimento de 35,7%.

Por sua vez, o lucro líquido ajustado de R$ 210,2 milhões em igual intervalo, alta anual de 18,1%. No acumulado de 2026, a empresa registrou lucro líquido ajustado de R$ 411 milhões, avanço de 23,6% ante o primeiro semestre de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crescimento do lucro líquido foi resultado principalmente da evolução do resultado operacional, da redução de itens não recorrentes e da redução na linha de imposto de renda e contribuição social do exercício e diferido.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) recorrente somou R$ 589,4 milhões ao final de junho, alta de 6,8% em um ano. No acumulado de 2026, o Ebitda recorrente da empresa totalizou R$ 1,269 bilhão, avanço de 14,6% em relação ao mesmo período de 2025.

No segundo trimestre, a receita líquida da companhia totalizou R$ 1,960,7 bilhão, crescimento anual de 17,8%. Considerando o consolidado de 2026, a cifra foi de R$ 4,106,9 bilhões, aumento de 24,7% em relação ao mesmo período de 2025. O desempenho foi impulsionado principalmente pela Educação Básica, beneficiada pelo maior volume de receita líquida do PNLD e pela maior conversão de ACV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A companhia apresentou crescimento em suas principais linhas de negócios. Na Kroton, a receita líquida cresceu 6,3% no trimestre; na Educação Básica, que reúne Vasta e Saber após a reorganização realizada em 2026, a alta foi de 50,5%. O release não apresenta, portanto, taxas separadas para Vasta e Saber.

Ao final de junho de 2026, a dívida líquida da Cogna somava R$ 2,775 bilhões, redução de 0,8% ante o apurado um ano antes. Segundo a companhia, a queda foi de R$ 21,8 milhões e ocorreu em razão da redução da dívida bruta decorrente das ações de Liability Management. Desconsiderando os efeitos da aquisição da Educbank, a dívida líquida teria recuado R$ 222,6 milhões na comparação anual.

O resultado financeiro ficou negativo em R$ 211,4 milhões no segundo trimestre, cifra 6,5% acima da registrada um ano antes. No acumulado do ano o resultado financeiro foi negativo em R$ 426,8 milhões, 7,5% acima do registrado um ano antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,10 vez no fim do segundo trimestre deste ano, ante 1,22 vez um ano antes. Desconsiderando a aquisição da Educbank, o indicador seria de 1,02 vez.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2º TRIMESTRE balanço Cogna
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV