Cogna amplia prejuízo líquido em 35,2% no 4º trimestre, para R$ 203,5 milhões

A Cogna ampliou o prejuízo líquido para R$ 203,5 milhões no quarto trimestre de 2022, 35,2% maior do que a cifra também negativa reportada um ano antes. No critério ajustado, a companhia registrou lucro de R$ 76,1 milhões, revertendo prejuízo ajustado de R$ 65,5 milhões.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa recuou 24,3% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 295,2 milhões, com margem de 17,4%, queda de 8,6 pontos porcentuais. Já o Ebitda recorrente ficou em R$ 471,5 milhões, 13% maior do que um ano antes.

No quarto trimestre do ano passado, a Cogna registrou receita líquida de R$ 1,69 bilhão, alta anual de 13,2%. No relatório de resultados, a empresa destaca que os resultados positivos são efeito, principalmente, da retomada de crescimento de receita da Kroton desde o terceiro trimestre, que se manteve no quarto, chegando a 11,7% e 12,6% respectivamente.

A companhia cita também o aumento de 26,8% da receita líquida de Vasta entre outubro e dezembro, evidenciando a retomada do ritmo acelerado de crescimento de anos anteriores à pandemia.

Já o PNLD, o negócio de maior representatividade em Saber, gerou uma redução de 18,9% na receita de 2022 comparada a 2021, diante do menor volume de compra de livros pelo Governo Federal para as escolas públicas. "A expectativa é que a receita volte a crescer em 2023 e 2024, conforme sazonalidade histórica, pois o PNLD prevê compras para as séries escolares com maior quantidade de alunos", diz a Cogna em seu release de resultados.

O resultado financeiro da companhia ficou em R$ 258,6 milhões negativos entre outubro e dezembro de 2022, uma piora de 14,6% ante os R$ 225,6 milhões também negativos de um ano antes.

A dívida líquida atingiu R$ 3,332 bilhões ao fim de dezembro do ano passado, 7,5% maior em relação a igual período de 2021. A alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e patrimônio líquido) ficou em 2,10x no quarto trimestre, uma queda de 0,05 pontos porcentuais ante o terceiro trimestre de 2022, e de 0,06 p.p ante o quarto trimestre de 2021.