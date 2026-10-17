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ECONOMIA

Cofundador da Anthropic diz que PIB dos EUA pode atingir US$ 44 tri até 2030 com avanço da IA

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O cofundador da Anthropic, Jack Clark, afirmou que modelagens econômicas internas da empresa indicam que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos poderia chegar a US$ 44 trilhões até 2030, sob determinadas condições ligadas ao avanço da inteligência artificial (IA), durante uma apresentação nas reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI), neste sábado.

Segundo Clark, a equipe de economistas da Anthropic simulou diferentes cenários para a economia, de acordo com trajetórias alternativas para a tecnologia de IA.

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Ele disse que, se for assumido - como ocorre em laboratórios do setor - que modelos de IA serão capazes de concluir, de forma autônoma, uma ampla gama de tarefas e que sua difusão pela economia continuará aumentando nos próximos anos, um dos cenários projeta uma transformação econômica ampla, em condições que ele descreveu como próximas de uma "singularidade".

O executivo reconheceu que o número pode parecer "muito extravagante", mas afirmou que a projeção decorre da hipótese de a tecnologia continuar melhorando. Clark acrescentou que, para um crescimento dessa magnitude, a doutrina econômica sugeriria a criação de novas indústrias e invenções capazes de sustentar a expansão.

Na avaliação apresentada, esse tipo de salto estaria associado à possibilidade de sistemas de IA realizarem investigação científica autônoma, o que, segundo ele, implicaria um novo motor para a inovação e para a produtividade.

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EUA/PIB/IA/IMPACTO/ANTHROPIC/JACK CLARK
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