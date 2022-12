Codefat aprova calendário de pagamento do PIS-Pasep 2023; veja datas

Da Redação

O calendário de pagamentos do próximo foi aprovado pelo Codefat

O calendário de pagamento do abono salarial PIS-Pasep de 2023, referente ao ano-base 2021, foi aprovado pelo Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (Codefat). Por meio do órgão, o governo federal informou que os pagamentos serão feitos a partir do dia 15 de fevereiro, e o beneficiários poderão sacar o valores até o dia 28 de dezembro de 2023.

Para que o PIS seja pago, o calendário leva em conta o mês de nascimento do trabalhador. Já o Pasep considera o dígito final do número de inscrição no programa.

É esperado que aproximadamente 23,6 milhões de beneficiários recebam o abono no próximo ano, totalizando um valor de R$ 24,4 bilhões.

Veja o calendário de pagamentos do PIS:

fonte: Codefat O PIS leva em conta o mês de nascimento do trabalhador

Veja o calendário de pagamentos do Pasep:

fonte: Codefat Para que os pagamentos sejam realizados, o Pasep leva em consideração o último dígito do número de inscrição do beneficíario

A instituição responsável pelo pagamento do Programa de Integração Social (PIS) é a Caixa Econômica Federal. O abono é destinado aos trabalhadores do setor privado.

Já no caso dos trabalhadores do setor público, que integram o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (Pasep), o pagamento é feito pelo Banco do Brasil.

Como saber se tenho direito ao benefício?

Os trabalhadores devem atender aos seguintes critérios para ter direito ao benefício:

estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos

ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)

ter recebido até 2 salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado

ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2021)

ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2021)

Quem não tem direito ao abono salarial?

empregado(a) doméstico(a)

trabalhadores rurais empregados por pessoa física

trabalhadores urbanos empregados por pessoa física

trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica

Quanto é o valor?

O valor do abono salarial pode chegar ao total de até um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano anterior.

Com o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro, o valor do abono salarial passa a variar de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só receberá o valor máximo quem trabalhou os 12 meses de 2021.

Com informações do G1.

