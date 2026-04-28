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Coca-Cola vê salto acima das expectativas em lucro e receita; ação sobe 2,5% no pré-mercado

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 08:44:00 Editado em 28.04.2026, 08:53:15
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A Coca-Cola divulgou lucro líquido atribuível a acionistas de US$ 3,924 bilhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 18% ante igual período do ano passado. O lucro por ação diluído subiu de US$ 0,77 para US$ 0,91, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,81.

A receita líquida avançou 12% no período, para US$ 12,472 bilhões, enquanto a receita orgânica cresceu 10%. O resultado também veio acima das estimativas da FactSet, de US$ 12,24 bilhões.

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O volume global de caixas unitárias teve expansão de 3%, impulsionado principalmente por China, Estados Unidos e Índia. Entre as categorias, os refrigerantes cresceram 2%, com destaque para Coca-Cola Zero Açúcar, cuja alta foi de 13% em todas as regiões geográficas. Já água, isotônicos, café e chá avançaram 5%.

A margem operacional da companhia subiu de 32,9% para 35%, enquanto a margem operacional comparável avançou de 33,8% para 34,5%. O lucro operacional cresceu 19%, para US$ 4,359 bilhões.

Por região, a América Latina registrou alta de 14% na receita líquida e de 15% no lucro operacional, com crescimento de 1% no volume. A empresa destacou ganhos de participação de mercado na Argentina e no Brasil. No País, a Sprite teve crescimento de volume de dois dígitos, impulsionada por ações ligadas ao Carnaval e a festivais de verão. Na América do Norte, a receita avançou 12% e o lucro operacional, 20%. Na Ásia-Pacífico, a receita subiu 6%, mas o lucro operacional caiu 14%, pressionado por maiores custos de insumos e investimentos em marketing.

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A Coca-Cola manteve a projeção de crescimento de receita orgânica entre 4% e 5% em 2026. A companhia, porém, revisou para cima a previsão para o lucro por ação comparável, passando a esperar expansão de 8% a 9%. Também estima crescimento de 6% a 7% no lucro por ação em base neutra de câmbio, excluindo aquisições e desinvestimentos.

Às 8h24 (de Brasília), a Coca-Cola subia 2,49% no pré-mercado de Nova York.

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