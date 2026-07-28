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ECONOMIA

Coca-Cola supera expectativas no 2º trimestre e eleva guidance

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 08:40:00 Editado em 28.07.2026, 08:48:28
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Coca-Cola supera expectativas no 2º tri e eleva guidance; no pré-mercado, ação sobe 3% -

A Coca-Cola teve lucro ajustado por ação de US$ 0,97 no segundo trimestre de 2026, alta de 11% em relação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,93.

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A receita da gigante americana do setor de bebidas teve expansão anual de 7% no trimestre, para US$ 13,4 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 13,17 bilhões.

A empresa elevou seu guidance para 2026. A Coca-Cola passou a projetar crescimento do lucro ajustado por ação entre 9% e 10% no ano, ante estimativa anterior de 8% a 9%. A companhia também agora prevê avanço de cerca de 5% da receita orgânica em 2026, após estimar alta entre 4% e 5%.

Às 8h10 (de Brasília), a ação da Coca-Cola subia 2,9% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

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