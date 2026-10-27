Coca-Cola supera expectativas e tem lucro de US$ 4,009 bi no 3º trimestre

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A Coca-Cola divulgou lucro líquido atribuível a acionistas de US$ 4,009 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 8% ante igual período do ano passado. O lucro por ação diluído subiu de US$ 0,86 para US$ 0,93, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,88.

A receita líquida avançou 7% no período, para US$ 13,38 bilhões. O resultado também veio acima das estimativas da FactSet, de US$ 12,92 bilhões.

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O volume global de caixas unitárias teve expansão de 5%, impulsionado por Índia, China, México e Brasil. Entre as categorias, as bebidas gaseificadas cresceram 5%. A marca Coca-Cola cresceu 5%, e a Coca-Cola Zero Açúcar, 16%.

Ambos os resultados foram impulsionados pelo crescimento em todos os segmentos operacionais geográficos. A Diet Coke/Coca-Cola Light cresceu 6%, impulsionada pelo crescimento na América do Norte e na região da Ásia-Pacífico.

A margem operacional da companhia subiu de 32% para 33,4%, enquanto a margem operacional comparável avançou de 31,9% para 32,9%. O lucro operacional cresceu 12%, para US$ 13,496 bilhões.

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Às 8h09 (de Brasília), a Coca-Cola subia 1,5% no pré-mercado de Nova York.