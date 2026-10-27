Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Coca-Cola supera expectativas e tem lucro de US$ 4,009 bi no 3º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Coca-Cola divulgou lucro líquido atribuível a acionistas de US$ 4,009 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 8% ante igual período do ano passado. O lucro por ação diluído subiu de US$ 0,86 para US$ 0,93, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,88.

A receita líquida avançou 7% no período, para US$ 13,38 bilhões. O resultado também veio acima das estimativas da FactSet, de US$ 12,92 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O volume global de caixas unitárias teve expansão de 5%, impulsionado por Índia, China, México e Brasil. Entre as categorias, as bebidas gaseificadas cresceram 5%. A marca Coca-Cola cresceu 5%, e a Coca-Cola Zero Açúcar, 16%.

Ambos os resultados foram impulsionados pelo crescimento em todos os segmentos operacionais geográficos. A Diet Coke/Coca-Cola Light cresceu 6%, impulsionada pelo crescimento na América do Norte e na região da Ásia-Pacífico.

A margem operacional da companhia subiu de 32% para 33,4%, enquanto a margem operacional comparável avançou de 31,9% para 32,9%. O lucro operacional cresceu 12%, para US$ 13,496 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 8h09 (de Brasília), a Coca-Cola subia 1,5% no pré-mercado de Nova York.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COCA-COLA/BALANÇO/3º TRIMESTRE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV