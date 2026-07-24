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ECONOMIA

Coalizão Clima, Florestas e Agricultura apresenta 8 propostas centrais aos presidenciáveis

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 10:17:00 Editado em 24.07.2026, 10:23:56
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A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura está apresentando aos presidenciáveis nas eleições de 2026 um conjunto de oito propostas consideradas centrais na agenda de desenvolvimento. Defende-se, por exemplo, que a criação e o aperfeiçoamento de instrumentos financeiros para o setor agropecuário, precisam estar condicionados à implementação do Código Florestal e ao estímulo de práticas produtivas sustentáveis.

"Ao ampliar linhas de financiamento sustentáveis e inclusivas, é possível reconhecer produtores que cumprem a legislação ou que avançam na regularização ambiental e fundiária", diz o grupo.

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Há ainda preocupação significativa e crescente com os eventos climáticos extremos e a repercussão disso para o setor agrícola - especialmente no endividamento e na inadimplência de produtores rurais. Iuri Cardoso, coordenador de Advocacy da Coalizão, defende como uma das soluções o fortalecimento do seguro rural.

A entidade, com 10 anos de atuação, conta com mais de 400 representantes do setor privado, do setor financeiro, da academia e da sociedade civil. O foco é apresentar as proposições para os três mais bem colocados nas pesquisas: Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado.

Já houve um encontro com a campanha do presidente Lula. Na semana que vem, há perspectiva de encontro com os outros presidenciáveis ou seus representantes. A ideia, neste momento, é apresentar os temas de forma geral e, após a eleição, buscar a construção de uma agenda detalhada.

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Veja as propostas:

- Erradicar o desmatamento ilegal, estancar a perda de vegetação nativa e fortalecer o manejo integrado do fogo;

- Promover o ordenamento fundiário e acelerar a implementação do Código Florestal;

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- Instituir a rastreabilidade socioambiental para ampliar mercados e valorizar a produção sustentável;

- Ampliar o financiamento rural para estimular a produção sustentável;

- Expandir boas práticas agropecuárias e reduzir vulnerabilidades produtivas;

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- Valorizar as cadeias nacionais para a produção de biocombustíveis e outros derivados da biomassa;

- Aprimorar instrumentos que geram valor econômico à vegetação nativa;

- Consolidar uma nova economia florestal para o País.

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Código Florestal, seguro rural, biocombustíveis

A Coalizão defende, especificamente, o avanço no processo de destinação das florestas públicas e na regularização fundiária. Essas seriam medidas tidas como decisivas para reduzir conflitos, ampliar a segurança jurídica e destravar investimentos no campo. "Esse processo, aliado à demarcação de terras indígenas e amparado por um efetivo cadastro territorial rural, gera ganhos econômicos e produtivos, facilita o acesso ao crédito e ao comércio e reforça a posição do Brasil como potência agrícola e florestal", analisa o relatório da coalizão.

O grupo também defende que os biocombustíveis devem permanecer "no centro da estratégia nacional" nas próximas gestões, com ampliação de investimentos em inovação, pesquisa e no desenvolvimento de novas rotas. São mencionados, como prioridade, o biodiesel e os combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), além da diversificação de matérias-primas, como a macaúba.

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"O País deve também investir em gerar derivados da biomassa que substituam derivados da indústria petroquímica, como solventes, fertilizantes, polímeros, entre outros, ajudando assim a acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis", avalia a Coalizão.

Neste momento, uma série de representantes do setor privado e/ou entidade sem fins lucrativos está apresentando propostas aos presidenciáveis. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, além de dialogar com os candidatos à Presidência da República, também busca atuar com os entes federativos e o Congresso Nacional.

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