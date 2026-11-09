CNT: pavimento deteriorado gerou gasto adicional de R$ 6,3 bi a transportadores em 2025

O consumo excedente de óleo diesel associado às condições comprometidas do pavimento das rodovias brasileiras gerou um dispêndio adicional estimado em R$ 6,3 bilhões para os transportadores em 2025, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) identificou algum nível de comprometimento do pavimento em 57,2% da extensão avaliada, o equivalente a 65,7 mil quilômetros.

Do total da malha com pavimento comprometido, 37,3% foram classificados como regulares, 15,1% como ruins e 4,8% como péssimos. As condições inadequadas das vias reduzem a eficiência operacional dos veículos, elevam o consumo de combustível e contribuem para o aumento das emissões de gases de efeito estufa.

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Com base nesses indicadores, a Confederação estima um consumo excedente de aproximadamente 1,04 bilhão de litros de óleo diesel, associado à emissão de 2,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq).

Os recursos gastos nesse cenário poderiam ser direcionados a ações que contribuíssem para o desenvolvimento do setor rodoviário, como a renovação de frotas, a restauração de rodovias e a expansão da oferta de biocombustíveis, segundo a CNT.

A pesquisa estima que os R$ 6,3 bilhões seriam suficientes para comprar 5.948 caminhões Volvo FH 540 4x2 2p E6, modelo considerado o mais atual e adquirido pelo setor em 2026. Caso o montante fosse aplicado na restauração de vias, seria possível recuperar a pavimentação de 3,3 mil quilômetros. O mesmo valor poderia viabilizar um acréscimo de aproximadamente 1,69 milhão de metros cúbicos normais por dia (Nm³/dia) na oferta de biometano.

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O consumo de combustíveis do modo rodoviário cresceu de 80,31 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (tep), em 2021, para 92,2 milhões de tep, em 2025, uma alta de 14,8%. Embora a participação do óleo diesel no consumo total tenha recuado 3,3 pontos porcentuais (p.p.) no período, o combustível permaneceu como a principal fonte energética, com 39,61 milhões de tep em 2025, o equivalente a 42,97% do total.

A gasolina foi o segundo combustível mais consumido pelo modo rodoviário, com 25,7 milhões de tep (28%), seguida pelos biocombustíveis, que registraram 25,5 milhões de tep (27,7%). O gás natural teve participação reduzida, com consumo de 1,3 milhão de tep, equivalente a 1,4% do total.

Superfície do pavimento

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Na avaliação da condição da superfície do pavimento, os dados da pesquisa mostram um cenário classificado como preocupante: 64,2% da malha rodoviária, ou 73,7 mil quilômetros, apresentam algum nível de desgaste. Além disso, 31,9% (36,7 mil quilômetros) têm defeitos graves, que comprometem a segurança e a fluidez do tráfego. O porcentual reúne trechos com trincas em malha ou remendos, afundamentos, ondulações, buracos ou pavimento destruído. Apenas 3,9% (4,5 mil quilômetros) estão em condição classificada como perfeita.

Para reverter esse quadro, a CNT aponta a necessidade de implementação de um programa robusto e contínuo de recuperação de rodovias, com prioridade inicial para os trechos mais críticos, por meio de ações de restauração e reconstrução. Para as vias que apresentam desgaste, mas ainda não têm defeitos graves, a entidade também recomenda a adoção de medidas de manutenção preventiva, como a selagem de trincas e o uso de microrrevestimento.

Curvas perigosas

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As curvas perigosas são trechos de rodovias que apresentam ângulo ou raio de curvatura horizontal mais restritivos em relação à velocidade diretriz da via, elevando o risco de acidentes e comprometendo a segurança e a fluidez do tráfego.

Essas curvas estão presentes em 26,4% da malha avaliada, o equivalente a 30,2 mil quilômetros. A CNT avalia sua presença e sinalização e considera necessária a instalação correta e visível de placas de advertência, como as que indicam curva acentuada à direita ou à esquerda.

Entre os trechos com curvas perigosas, 29,5% (8.940 quilômetros) não possuem qualquer tipo de sinalização. Para a Confederação, é necessária a instalação das placas adequadas nesses pontos, além da adoção de sinalização complementar, como marcadores de alinhamento e balizadores.

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Pistas simples de mão dupla

A pesquisa classifica a malha rodoviária de acordo com o número de faixas e o tipo de segmentação da plataforma. Em 84,3% da extensão analisada (96.954 quilômetros), a pista é classificada como simples de mão dupla. Esse tipo de via possui menor capacidade de fluxo e risco intrinsecamente maior de colisões frontais. Apenas 14,7% da malha têm pistas duplas com canteiro central.

A solução de longo prazo apontada pela CNT para essa limitação estrutural é duplicar as rodovias com volumes médios diários de veículos que já ultrapassam o nível de serviço projetado para a via, priorizando os corredores logísticos de maior movimento e com altos índices de acidentes.

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Consumo de energia

Em 2025, o consumo total de energia no País foi de aproximadamente 275,42 milhões de tep. Entre os setores produtivos, o transporte respondeu por 36% da demanda, com 99,18 milhões de tep. Em comparação com o ano anterior, houve crescimento de 3,5%. Os demais 64% do consumo se distribuíram entre os setores industrial, residencial, energético, agropecuário, comercial e público.

De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN) de 2026, o modo rodoviário respondeu por 92,26 milhões de tep, o equivalente a 93% do total de energia consumida pelo setor de transporte. Na sequência aparecem os modos aeroviário, com 3,57 milhões de tep (3,6%); hidroviário, com cerca de 2,05 milhões de tep (2,1%); e ferroviário, com aproximadamente 1,30 milhão de tep (1,3%).