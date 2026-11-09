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CNT estima necessidade de R$ 105,9 bi para reconstruir, restaurar e manter rodovias do Brasil

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Pesquisa CNT de Rodovias 2026 estima em R$ 105,93 bilhões a necessidade de investimentos para reconstrução, restauração e manutenção dos trechos avaliados no País. O levantamento da Confederação Nacional do Transportes (CNT) aponta que 58,9% da extensão analisada, o equivalente a 67,7 mil quilômetros, receberam classificação Regular, Ruim ou Péssimo.

O Brasil tem 72,3% (83 km) da extensão de suas rodovias sob administração pública, enquanto 27,7% (31,8 mil km) estão concedidos à iniciativa privada, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, da Confederação Nacional do Transportes (CNT).

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A classificação Regular indica uma condição intermediária entre as avaliações positivas e negativas. Na avaliação da CNT, os trechos classificados como regular, ruim ou péssimo compõem a categoria de avaliação negativa. A concentração nessas faixas aponta a necessidade de intervenções para melhorar as condições da infraestrutura rodoviária.

Na comparação entre os modelos de gestão, 67,6% (21,5 mil km) da extensão concedida receberam classificação positiva, ou seja, Ótimo ou Bom. Na malha sob administração pública, esse porcentual foi de 31,0% (25,6 mil km). Embora a extensão em quilômetros classificada positivamente seja maior na malha pública, a participação relativa é mais que o dobro nas rodovias concedidas.

Em contrapartida, predomina nas rodovias sob administração pública uma classificação negativa: 69,0% (57,3 mil km) da malha receberam avaliação regular, ruim ou péssimo. Nas rodovias concedidas, esse porcentual foi de 32,4% (10,3 mil km).

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A diferença também aparece na avaliação específica do pavimento. Nas rodovias sob gestão concedida, 63,2% (20,1 mil km) da extensão analisada foram classificados como ótimo ou bom. Na malha sob gestão pública, esse porcentual foi de 35,0% (29 mil km).

Quanto à existência de curvas perigosas, 23,2% (7,3 mil km) da extensão das rodovias sob gestão concedida apresentam esse tipo de ocorrência. Na malha pública, o porcentual é de 27,6% (23 mil km). Entre os trechos com curvas perigosas, 35,6% (8,1 mil km) da extensão sob gestão pública não possuem sinalização de advertência, ante 10,7% (793 km) nas rodovias concedidas.

Na gestão pública, a condição desgastada da superfície do pavimento é predominante, abrangendo 60,8% da extensão avaliada (50,5 mil km). A incidência de trincas em malha ou remendos corresponde a 30,8% (25,5 mil km), enquanto os defeitos mais graves estão presentes em 4,7% da extensão: 4,4% (3,6 mil km) apresentam afundamentos, ondulações ou buracos e 0,3% (263 km) foram classificados como destruídos. Apenas 3,7% (3 mil km) encontram-se em condição perfeita.

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"A melhoria da infraestrutura depende da continuidade dos recursos para conservação, recuperação e manutenção dos trechos, além da eliminação de pontos críticos. O planejamento de longo prazo e a complementariedade de investimentos público e privado são fundamentais para ampliar a qualidade da malha e contribuir para a segurança e a eficiência do transporte", afirma a diretora executiva da CNT, Fernanda Rezende.

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RODOVIAS/RECUPERAÇÃO/INVESTIMENTO/CNT/ESTUDO
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