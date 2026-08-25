Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

CNPS revê despesas obrigatórias com a Previdência para 2027, que será 7,92% maior que 2026

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) atualizou nesta terça-feira, 25, as projeções com as despesas obrigatórias do Ministério da Previdência para 2026 e para 2027. Para o ano corrente, é projetado que as despesas obrigatórias somem R$ 1,129 trilhão (antes, a previsão era R$ 1,136 trilhão). Para o próximo ano, a estimativa com essas despesas passou de R$ 1,224 trilhão, na projeção anterior, para R$ 1,218 trilhão, na previsão refeita.

Com essa atualização, as despesas previdenciárias crescerão 7,92% no próximo ano, em relação ao atual, um pouco mais do que o projetado anteriormente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O diretor do Departamento do Regime Geral de Previdência Social, Eduardo Pereira, explicou que ocorreram alguns eventos ao longo do mês de agosto que exigiram uma reestimativa. Segundo ele, a estimativa da despesa em 2026 está mais complexa dadas as ações para o tratamento do grande estoque de requerimentos de benefícios. "As ações de combate à fila trouxeram uma incerteza maior ainda na nossa projeção", disse Pereira.

A proposta revisada foi aprovada por unanimidade pelo CNPS e será encaminhada ao Ministério do Planejamento e Orçamento, que prepara o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, a ser enviado ao Congresso Nacional até a próxima segunda-feira, 31.

A atualização dos números considerou a maior incerteza do comportamento da despesa em 2026; o elevado impacto da despesa previdenciária no total da despesa da União; o avanço no tratamento do estoque de requerimentos de benefícios; e a disponibilidade de dados mais atuais sobre o comportamento da despesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estimativas por ação

No caso das despesas obrigatórias com benefícios previdenciários, a pasta estima que haverá uma alta de 8,76% em 2027, saindo do valor projetado de R$ 1,067 trilhão para este ano para R$ 1,161 trilhão, no próximo. Antes, a estimativa era de que subiria de R$ 1,074 trilhão para R$ 1,166 trilhão.

Já na compensação previdenciária, é estimada uma alta de 2,9%, de R$ 7,880 bilhões, neste ano, para R$ 8,113 bilhões, no próximo. No primeiro cálculo, estimava-se que essa rubrica cairia de R$ 7,895 bilhões para R$ 7,880 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, com relação às sentenças judiciais, não houve alteração nas estimativas. Segue sendo projetada uma queda de 8,08%, de R$ 53,732 bilhões, neste ano, para R$ 49,391 bilhões, no próximo.

O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Adalberto Brunca, representou o ministro Wolney Queiroz, e a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Viana Silveira, que estavam em agenda no Supremo Tribunal Federal (STF).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PREVIDÊNCIA/CNPS/DESPESAS OBRIGATÓRIAS/PROJEÇÕES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV