Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

CNPE irá deliberar sobre aumento do etanol na gasolina na terça-feira (14), afirma Motta

Escrito por Victor Ohana e João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 11:40:00 Editado em 09.07.2026, 11:49:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanso-PB), afirmou nesta quinta-feira (9) na rede social X que houve um acordo para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) se reunir na próxima terça-feira, 14, para deliberar sobre o aumento do porcentual de 30% para 32% do etanol na gasolina. De acordo com a postagem, o acerto se deu em contato com os ministros do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O CNPE é o órgão de assessoramento do presidente da República para a formulação de diretrizes e políticas públicas do setor energético. Presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Conselho reúne 17 ministros de Estado e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Embora não integre formalmente o CNPE, Motta foi convidado para participar da reunião. Tanto ele como presidentes de demais instituições relevantes em nível nacional podem ser convidados, em razão da importância institucional de seus cargos e da necessidade de articulação entre os Poderes para algumas tomadas de decisão. Nessas situações, a participação ocorre sem direito a voto.

Na publicação, Motta também afirmou que, com relação ao PLP dos combustíveis, "o governo federal segue comprometido em retirar o subsídio que está sendo dado para a gasolina, necessitando apenas de mais um tempo para aguardar a estabilização do preço decorrente do conflito do Irã".

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CNPE combustíveis Etanol GASOLINA MISTURA Motta
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV