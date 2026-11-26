O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu prazo de 15 dias para que os tribunais de Justiça de Bahia, Alagoas, Paraíba e Distrito Federal apresentem esclarecimentos sobre contratos firmados com o BRB para administração de depósitos judiciais.

A determinação foi publicada nesta terça em despacho do corregedor nacional de Justiça, ministro Benedito Gonçalves, e atende a pedido do advogado Alex Ferreira Borralho.

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"As informações até aqui prestadas indicam a regularidade doperacional da execução dos contratos. Subsiste, contudo, quadro de incerteza quanto à situação econômico-financeira da instituição depositária, sem que os autos revelem, de modo uniforme, o volume de recursos atualmente expostos, as garantias efetivamente prestadas e a existência de planos de contingência", diz o documento.

Cada órgão deverá informar o saldo e as movimentações efetuadas nas contas da instituição financeira desde janeiro, o atual estágio da parceria, com detalhes sobre eventuais rescisões ou aditamentos e documentos de habilitação econômico financeira do BRB.

Também foram exigidos dados sobre fiscalização da operação do banco e a ocorrência de eventuais falhas no cumprimento de decisões e pagamentos de precatórios.

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As cobranças sobre os contratos firmados por tribunais com o BRB para a administração de depósitos judiciais se iniciaram a partir do momento que o banco público do Distrito Federal se tornou alvo de investigação da Polícia Federal por gestão temerária.

A estatal também foi implicada na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes do Banco Master na criação de carteiras com ativos falsos. O BRB adquiriu R$ 12,2 bilhões desse patrimônio inexistente.

O ex-presidente do banco distrital Paulo Henrique Costa é investigado por suspeita de ter aceito propina de R$ 146 milhões em imóveis de luxo pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

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As cobranças começaram em fevereiro, quando o então corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, pediu investigação do caso.

Conforme revelou o Estadão, o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) utilizou fundo administrado pelo BRB para pagar R$ 9,6 milhões em indenizações a 36 desembargadores e 321 juízes.