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CNI: PIB do 1º trimestre reforça desindustrialização; perspectivas são preocupantes

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:01:00 Editado em 29.05.2026, 19:13:05
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) avaliou que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do 1º trimestre, divulgado nesta sexta-feira, 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), reforça o cenário de desindustrialização do País e deixa o setor em alerta para 2026. Apesar do crescimento de 1% da indústria, em ritmo próximo ao do PIB, que subiu 1,1%, a indústria de transformação cresceu apenas 0,1% em relação ao 4º trimestre de 2025.

A entidade diz que o segmento é penalizada pelos juros altos e pela maior entrada de produtos importados, com aumento de custos em várias frentes, como o encarecimento de insumos e matérias-primas por conta da guerra no Oriente Médio e a elevação da tributação após medidas como o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a redução de incentivos fiscais de forma linear.

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"Esse quadro é ainda mais preocupante quando a indústria se depara com a redução da jornada de trabalho, em discussão no Congresso Nacional, o fim do imposto de importação sobre compras de pequeno valor e o tabelamento do frete, que já foram implementados. Os custos não param de subir e o ambiente é cheio de incertezas", afirma o superintendente de Economia da CNI, Marcio Guerra.

A indústria extrativa foi o principal fator que reflete o crescimento do setor industrial, como um todo. A alta de 3,6% foi impulsionada pela extração de petróleo, gás natural e minério de ferro e pelo aumento dos preços dessas commodities devido à guerra no Oriente Médio.

Já a indústria da construção subiu 2,9%, puxada pelo crescimento do mercado de trabalho e das horas trabalhadas no setor. Segundo a CNI, as perspectivas para o setor se tornaram mais positivas após medidas como o aumento do valor máximo dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e a disponibilização de linhas de crédito para a reforma de moradias de famílias de baixa renda.

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Embora o investimento tenha aumentado 3,5% no 1º trimestre de 2026, maior alta trimestral em cinco anos, o resultado está longe de indicar uma mudança no modelo de crescimento observado nos últimos anos, pautado no consumo, o que é preocupante, avalia a CNI. Apesar da alta, a taxa de investimento caiu para 16,5%, ante os 17,6% registrados no mesmo trimestre do ano passado.

Impulsionado pelos estímulos fiscais, o consumo das famílias subiu 1%, maior alta desde o 3º trimestre de 2024. "Boa parte da demanda por bens industriais tem se direcionado para as importações. Isso prejudica ainda mais a situação da indústria", explica Marcio Guerra.

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