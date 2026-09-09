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CNI pede bom senso e responsabilidade na condução do País e diz que crise exige reação vigorosa

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, publicou nesta quarta-feira (9) um posicionamento clamando por bom senso e responsabilidade na condução dos rumos do País. O texto diz que a atual crise institucional, no Supremo Tribunal Federal (STF), exige reação vigorosa, justa e responsável.

"A República enfrenta um teste de integridade inédito. As sucessivas crises que ocorrem em Brasília colocam as instituições em risco. Os recorrentes episódios podem lançar o Brasil num momento de especial gravidade, pois a confiança da população nos poderes públicos é alicerce da democracia", escreve.

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A CNI alerta as autoridades sobre a necessidade de os próximos passos da crise serem com equilíbrio e atenção.

"Não podemos deixar que questões políticas, eleitorais ou crises institucionais travem o desenvolvimento. Não podemos, mais uma vez, perder as oportunidades de crescimento no cenário internacional", completou.

Ele afirmou ainda que o momento é decisivo de "inflexão" no qual cada movimento é importante para se planejar um Brasil próspero para os jovens.

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"Por isso, convocamos todos os poderes constituídos, empresários e trabalhadores pelo consenso em torno de temas estratégicos para o país, como o estabelecimento de metas fiscais e políticas econômicas estruturantes que possam garantir investimentos e crescimento econômico. Isso só se dará de forma justa, com amplo direito a defesa, sem que haja qualquer influência político-partidária", disse.

Por fim, termina dizendo que todos somos brasileiros e brasileiras e que, por isso, se deve continuar a acreditar que o País vale a pena.

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