CNI: indústria da construção projeta alta de empreendimentos e serviços pela 1ª vez em 4 meses

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quarta-feira, 24, que, pela vez desde fevereiro, os empresários da indústria da construção passaram a projetar aumento de novos empreendimentos e serviços nos próximos seis meses.

Em junho, o índice que mede a expectativa por novos projetos aumentou 3,3 pontos, de 49,2 pontos para 52,5 pontos. O movimento indica que os empresários, antes pessimistas quanto ao lançamento de empreendimentos e serviços, estão otimistas.

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O indicador de expectativa de número de empregados subiu pelo segundo mês consecutivo: alta de 2 pontos, chegando aos 52,7 pontos. Já o índice de expectativa de compras de insumos e matérias-primas registrou alta de 1,9 ponto, para 52,8 pontos. O índice de expectativa de nível de atividade cresceu 1,8 ponto, alcançando 52,9 pontos.

Com os resultados, as perspectivas em relação à criação de postos de trabalho, compra de insumos e matérias-primas e nível de atividade se tornaram mais positivas.

Diante dessas perspectivas, o índice de intenção de investimentos dos empresários do setor cresceu 1,6 ponto, para 43,7 pontos. O indicador está 5,3 pontos acima da média histórica, que é de 38,4 pontos.

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Para esta edição da Sondagem Indústria da Construção, a CNI consultou 310 empresas - 118 pequenas, 133 médias e 59 grandes - entre 1º e 12 de junho de 2026.