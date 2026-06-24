Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

CNI: indústria da construção projeta alta de empreendimentos e serviços pela 1ª vez em 4 meses

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 15:19:00 Editado em 25.06.2026, 06:59:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta quarta-feira, 24, que, pela vez desde fevereiro, os empresários da indústria da construção passaram a projetar aumento de novos empreendimentos e serviços nos próximos seis meses.

Em junho, o índice que mede a expectativa por novos projetos aumentou 3,3 pontos, de 49,2 pontos para 52,5 pontos. O movimento indica que os empresários, antes pessimistas quanto ao lançamento de empreendimentos e serviços, estão otimistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O indicador de expectativa de número de empregados subiu pelo segundo mês consecutivo: alta de 2 pontos, chegando aos 52,7 pontos. Já o índice de expectativa de compras de insumos e matérias-primas registrou alta de 1,9 ponto, para 52,8 pontos. O índice de expectativa de nível de atividade cresceu 1,8 ponto, alcançando 52,9 pontos.

Com os resultados, as perspectivas em relação à criação de postos de trabalho, compra de insumos e matérias-primas e nível de atividade se tornaram mais positivas.

Diante dessas perspectivas, o índice de intenção de investimentos dos empresários do setor cresceu 1,6 ponto, para 43,7 pontos. O indicador está 5,3 pontos acima da média histórica, que é de 38,4 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para esta edição da Sondagem Indústria da Construção, a CNI consultou 310 empresas - 118 pequenas, 133 médias e 59 grandes - entre 1º e 12 de junho de 2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CNI/SONDAGEM/CONSTRUÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV