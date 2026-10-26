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CNI defende união do País após eleições e se coloca à disposição para colaborar

Escrito por Sandra Manfrini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defendeu nesta segunda-feira, 26, a união do País após as eleições. Em nota divulgada há pouco, a entidade reafirmou a disposição da indústria para contribuir com propostas, diálogo e soluções.

"Precisamos convergir para um único Brasil, uma única sociedade. E, para isso, o primeiro passo é definitivamente excluirmos do nosso vocabulário 'nós e eles'. Temos que ser uma única nação", afirma o presidente da CNI, Ricardo Alban.

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O executivo convocou a sociedade a superar divisões e reunir esforços pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ele destacou ainda que essa construção exige a participação da sociedade civil, dos poderes constituídos, dos trabalhadores e dos empregadores. "A convergência entre esses atores é necessária para fortalecer a democracia e ampliar as perspectivas para as próximas gerações", afirma.

Alban lembra que o Sistema Indústria apresentou aos candidatos à presidência da República, no período pré-eleitoral, o Brasil 2050 - que reúne propostas de projetos estruturantes voltados ao crescimento econômico sustentável e ao desenvolvimento social. "O Brasil precisa e merece ter um futuro. Nós já estamos cansados e podemos dizer: chega de conjugar que o Brasil é o país do futuro. Nós precisamos ser o futuro já", afirma.

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