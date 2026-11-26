A indicação de Luiz Carlos Trabuco para o ministério da Fazenda foi um sinal positivo para a economia na avaliação da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Para a entidade, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco reúne todas as condições para trabalhar em prol de agendas estratégicas para o Brasil, como redução da taxa de juros, busca pelo equilíbrio fiscal e das contas públicas, fortalecimento da interlocução com o setor produtivo e o desenvolvimento de um trabalho focado no combate ao Custo Brasil.

"Como uma pessoa do diálogo, esperamos um profícuo entendimento com a indústria na busca das ações mais adequadas para o equilíbrio fiscal e o crescimento econômico e social, garantindo a efetivação da Nova Indústria Brasil (NIB) como uma política de Estado", afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.