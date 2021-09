CNC: taxa de efetivação de temporários no Natal será a maior em 5 anos, de 12,2%

Da Redação

Além de projetar para este Natal o maior número de vagas temporárias dos últimos oito anos - 94,2 mil -, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) estima que a taxa de efetivação desses trabalhadores também será superior aos últimos cinco anos, com expectativa de absorção de 12,2% desse contingente. No ano passado, essa efetivação atingiu apenas 0,2% dos empregos temporários. A maior taxa registrada nos últimos dez anos ocorreu em 2015, quando foram efetivados 24,5% do quadro temporário do Natal.

"As incertezas quanto à rapidez no combate aos fatores que têm dificultado uma evolução ainda mais favorável das condições de consumo e os desdobramentos decorrentes da crise hídrica tendem a impedir uma taxa de efetivação próxima àquelas observadas antes de 2016", explica Fabio Bentes, economista da CNC responsável pelo estudo.

Segundo cálculos da CNC, o salário médio de admissão para as vagas temporárias no Natal deverá ser de R$ 1.608, valor 5,1% maior em relação a igual período do ano passado.

Assim como em 2020, os maiores salários deverão ser pagos pelas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação (R$ 1.866) e pelo ramo de artigos farmacêuticos, perfumarias e cosméticos (R$ 1.647) - contudo, esses segmentos deverão responder por apenas 0,8% das vagas totais.

Em relação às profissões, a confederação estima que oito em cada dez vagas criadas devem ser preenchidas por vendedores (60,7 mil) e operadores de caixa (15,2 mil). Farmacêutico (R$ 3.373) e gerente administrativo (R$ 3.054) devem receber os maiores salários médios, informa a CNC.