A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) pedem ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação da entrada em vigor da reforma tributária. A solicitação consta em Ação Direta de Constitucionalidade cumulada com Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão com pedido de medida cautelar, protocolada na quarta-feira, 25, junto à Suprema Corte.

A reforma tributária entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) que vai substituir PIS e Cofins. A reforma terá transição gradual até 2033.

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Juntas, as confederações afirmam que o adiamento visa garantir "previsibilidade e segurança jurídica" aos produtores rurais e às empresas dos segmentos que representam.

No caso do setor agropecuária, a CNA aponta que ainda há pendências sobre cadastro, CNPJ e emissão de notas fiscais. "Defendemos que uma mudança dessa dimensão seja implementada com previsibilidade, segurança jurídica e tempo suficiente para que os produtores rurais e as empresas possam se adaptar. Há muitas pendências que ainda precisam ser resolvidas para garantir uma transição segura e adequada aos setores produtivos", disse o diretor técnico da CNA, Bruno Lucchi, em vídeo divulgado nas redes sociais da confederação.

Entre os pontos que ainda estão pendentes, a CNA cita no vídeo o sistema operacional que vai gerir o cadastro dos contribuintes, a forma de emissão do CNPJ alfanumérico para os produtores rurais, qual será o porcentual do crédito presumido das indústrias que adquirirem commodities de produtores não contribuintes e se o produtor rural terá que emitir uma nota fiscal ou será a agroindústria que emitirá a contranota.

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"Enfim, há muitas pendências a serem definidas, faltando pouco mais de um mês para a reforma entrar em vigor. Por isso, pedimos essa prorrogação para garantir uma transição adequada, sem prejuízos a quem produz e com segurança jurídica a todos", afirmou Lucchi no vídeo.

O pedido das confederações vai ao encontro da manifestação recente de 74 entidades do setor produtivo que pediram, em carta ao Executivo e ao Legislativo, a prorrogação dos testes da reforma tributária e a cobrança dos novos tributos em 2028.