A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso aprovou nesta quinta-feira, 26, o relatório preliminar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027. Esse relatório é um passo antes do relatório final, cuja votação será em meados de dezembro. O texto, no entanto, tende a mudar até a votação final.

O relatório preliminar é uma primeira versão da proposta orçamentária e orienta, por exemplo, como os parlamentares devem apresentar suas emendas ao Orçamento do ano que vem. As emendas individuais e de bancadas estaduais estão previstas em um montante de R$ 44,8 bilhões.

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O relatório estima receitas e despesas totais de R$ 7,449 trilhões para 2027, com a seguinte distribuição:

-Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social: R$ 7,239 trilhões (97,2%); e

-Orçamento de investimento das empresas estatais: R$ 209,7 bilhões (2,8%).

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A proposta prevê R$ 2,185 trilhões em despesas relacionadas ao refinanciamento da dívida pública federal, incluindo a amortização e a rolagem de títulos.

Na comparação com o PLOA de 2026, as despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, excluído o refinanciamento da dívida, apresentam crescimento de 12,1%. O orçamento fiscal registra aumento de 15,7%, enquanto as despesas previstas para a Seguridade Social crescem 7,4%. Já o orçamento de investimento das empresas estatais apresenta expansão de 6%, alcançando R$ 209,7 bilhões.

Entre os principais componentes das despesas, o relatório destaca o crescimento dos investimentos, que passam de R$ 55,3 bilhões, em 2026, para R$ 87,9 bilhões em 2027, uma elevação de 59%.

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Também estão previstos R$ 296,8 bilhões para inversões financeiras e R$ 826,2 bilhões para juros e encargos da dívida. As despesas com pessoal e encargos sociais devem alcançar R$ 509,5 bilhões, enquanto a amortização da dívida está estimada em R$ 473,2 bilhões.

O parecer também apresenta as projeções para o resultado primário e a composição das despesas obrigatórias e discricionárias. As despesas primárias totalizam R$ 3,418 trilhões, dos quais 91,7% correspondem a despesas obrigatórias e 8,3% a despesas discricionárias. O documento aponta, ainda, que as despesas da Seguridade Social superam suas receitas em R$ 264,3 bilhões, diferença que é compensada pelo superávit do orçamento fiscal.

Com a aprovação do relatório preliminar, as próximas etapas envolvem a apresentação e a análise das emendas parlamentares, a elaboração dos relatórios setoriais e do parecer final, que será submetido à apreciação da comissão e, posteriormente, do Congresso.