O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 26, em reunião extraordinária, resolução que amplia os limites para contratação de operações de crédito pelos Estados, Distrito Federal e pelos municípios para o exercício de 2026.

Em nota, o Ministério da Fazenda informou que o objetivo da medida é aumentar a capacidade de contratação de operações de crédito, com garantia da União, por esses entes. O limite global anual autorizado pelo CMN foi elevado em R$ 1 bilhão, que passa de R$ 30,625 bilhões para R$ 31,625 bilhões.

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Esse espaço fiscal para a ampliação do limite "teve origem em um novo levantamento realizado pelo Tesouro Nacional junto aos entes signatários dos Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal e do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, que identificou cerca de R$ 7,49 bilhões em espaço fiscal até o final de 2026". Dentro desse espaço, o Tesouro avaliou como viável o remanejamento de até R$ 2 bilhões desses programas para os limites do CMN. A resolução de hoje realoca apenas R$ 1 bilhão desse saldo.

"Esse valor foi destinado ao sublimite de crédito com garantia da União destinado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que passa de R$ 10 bilhões para R$ 11 bilhões", esclarece a nota da Fazenda.

De acordo com o ministério, o aumento do limite se mostrou necessário porque os sublimites de crédito subnacional do CMN estavam praticamente esgotados.

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"Não houve alteração nos demais sublimites: os destinados a operações no âmbito do Novo PAC (R$ 2,8 bilhões com garantia da União e R$ 2,2 bilhões sem garantia da União), o sublimite para Estados, Distrito Federal e municípios sem garantia da União (R$ 7 bilhões), o sublimite para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (R$ 8 bilhões) e o sublimite para órgãos e entidades da União (R$ 625 milhões) permanecem inalterados."