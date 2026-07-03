Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

CMN extra aprova resolução com definições sobre o Fies Empreendedor

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 19:43:00 Editado em 03.07.2026, 19:54:01
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, 3, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou uma resolução que estabelece as definições, os encargos financeiros, as condições e as demais normas regulamentadoras aplicáveis à linha de crédito reembolsável destinada a beneficiários adimplentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Lançado pelo governo federal na segunda-feira, 29, o Programa Nacional de Incentivo Financeiro à Adimplência no Fies, batizado de "Fies Empreendedor", vai financiar empreendimentos de beneficiários do Fies já graduados e que pagam as parcelas do financiamento em dia. Essa linha vai garantir empréstimos de até R$ 80 mil para pessoas físicas e R$ 180 mil para pessoas jurídicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os recursos poderão ser aplicados no financiamento de atividade empreendedora, no caso das pessoas físicas, e em capital de giro, no caso das pessoas jurídicas. "Ao condicionar o acesso ao crédito subsidiado à regularidade das obrigações estudantis, a medida busca fortalecer a cultura de pagamento e a sustentabilidade do fundo", disse o Ministério da Fazenda, em nota.

Os encargos financeiros aos mutuários serão de até 8,94% a.a. a título de remuneração das instituições financeiras, acrescidos de 2,06% a.a. referentes à remuneração dos recursos disponibilizados pela União, totalizando encargos financeiros de até 11,19% a.a.

Os contratos com pessoas físicas terão prazo de reembolso de até 60 meses, incluídos até 6 meses de carência do principal e dos juros, enquanto os contratos com pessoas jurídicas terão prazo de até 96 meses, incluídos até 12 meses de carência. Em ambos os casos, fica proibida a capitalização de juros durante o período de carência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A linha será operacionalizada pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CMN Fies Empreendedor resolução
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV