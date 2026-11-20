O mercado voltou a considerar a possibilidade de manutenção de juro pelo Federal Reserve (Fed) na reunião de política monetária de dezembro, ao mesmo tempo em que descartou a chance de elevação de 50 pontos-base na taxa dos Fed Funds. De acordo com a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group, o mercado passou a ver 7,9% de probabilidade de o BC americano anunciar manutenção dos juros no dia 9 de dezembro - ontem, a chance disso ocorrer era nula - ao mesmo tempo em que zerou a aposta de elevação de 50 pontos-base na mesma reunião - ontem, a chance de ocorrer um aumento de juro nesta magnitude era estimada em 6,1%.

O movimento ocorre apesar das consecutivas sinalizações de dirigentes do Fed quanto à disposição para aumento de juros diante da inflação persistentemente alta e dos riscos de elevações adicionais. Hoje, a diretora Lisa Cook alertou que a inflação elevada e disseminada demanda uma resposta mais agressiva da política monetária. Nesta manhã, dados da Universidade de Michigan apontaram recuo nas expectativas de inflação para os horizontes de 1 ano e 5 anos, mas as taxas projetadas continuam consideravelmente acima da meta de 2% ao ano do banco central.

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A principal aposta do mercado, entretanto, continua sendo de aumento de 25 pontos-base nos juros, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano, com probabilidade estimada de 92,1%.

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