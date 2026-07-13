CME: mercado reforça apostas em alta de juros pelo Fed em setembro sob crise no Oriente Médio

O mercado ampliou as apostas de que o Federal Reserve (Fed) elevará os juros na reunião de setembro, em meio à escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã, que impulsionou os preços do petróleo e reforçou preocupações com a inflação.

Segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, por volta das 13h (de Brasília) desta segunda-feira, 13, a probabilidade de um aumento de 25 pontos-base (pb) em setembro subiu para 72,8%, ante 57,0% há uma semana e 28,5% há um mês. Em contrapartida, a chance de manutenção da taxa na faixa atual de 3,5% a 3,75% recuou de 30,4% ontem para 27,2% hoje.

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As apostas também se fortaleceram para a reunião deste mês. A probabilidade de alta de 25 pb em julho avançou para 39,0%, ante 34,2% um dia antes e 25,7% há uma semana, enquanto a expectativa de manutenção caiu de 65,8% para 61,0%.

Já para dezembro, as apostas de aperto monetário em algum nível subiram para 87,6%, de 85,4% um dia antes e 76,2% na semana passada.

O movimento ocorre após a intensificação do conflito entre Washington e Teerã reacender temores de interrupções na oferta global de petróleo, elevando os preços da commodity. Os mercados agora aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos e os depoimentos do presidente do Fed, Kevin Warsh, ao Congresso, em busca de novos sinais sobre os próximos passos da autoridade monetária.