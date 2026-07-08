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CME: mercado reduz chance do Fed subir juros em setembro; chance aperto este mês cai a 30,5%

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 16:15:00 Editado em 08.07.2026, 16:26:20
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O mercado reduziu levemente as apostas de que o Federal Reserve (Fed) elevará os juros na reunião de setembro, ainda que essa hipótese siga predominante, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. Investidores dosam as informações da ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed), divulgada nesta quarta-feira, 8, com a escalada de hostilidades no Oriente Médio.

Por volta das 15h51 (de Brasília), a ferramenta do CME apontava probabilidade de 67,8% de alta de juros em setembro, em comparação com 71,1% mais cedo e 50,6% vista após o payroll da semana passada. As chances de manutenção da taxa na faixa entre 3,50% e 3,75% subiram a 32,2%, ante 28,9% mais cedo.

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Para a reunião deste mês, as apostas de manutenção subiram de 65,3% mais cedo para 69,5% enquanto a chance de uma alta de 25 pontos-base (pb) caiu de 34,7% para 30,5%.

Já para dezembro, as apostas de aperto monetário em algum nível diminuíram de 87,3% mais cedo para 84,9%.

A ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed) revelou que dirigentes estão divididos sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. O risco para as perspectivas de inflação ainda está inclinado para cima. Muitos participantes observaram que os preços elevados das commodities e as interrupções na oferta podem persistir por mais tempo do que o previsto.

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O documento gerou pouca reação nos ativos nesta quarta-feira.

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CME GROUP/FED/JUROS/SETEMBRO/PREVISÃO
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