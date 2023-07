CME: mercado mantém inalterada precificação de alta de 25 pb nos juros do Fed em julho (92,4%)

O mercado manteve inalterada a precificação de alta de 25 pontos-base (pb) nos juros do Federal Reserve (Fed) na reunião monetária de julho, a 5,25% a 5,50%. Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, esta probabilidade continuava majoritária com 92,4% das apostas, seguida por chance de manutenção de 7,6%.

continua após publicidade

As estimativas se mantiveram mesmo após dados dos Estados Unidos frustrarem expectativas do mercado. Há pouco, o relatório de novos pedidos de auxílio-desemprego apontou queda de 12 mil na semana encerrada em 8 de julho, enquanto o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) avançou 2,6% na taxa anual em junho. Em relatório, o High Frequency Economics (HFE) avalia que os dados não devem mudar a possibilidade de elevação dos juros em julho e que, após essa decisão, os dirigentes devem manter as taxas estáveis até o final do ano.