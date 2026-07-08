CME: Mercado eleva chance do Fed subir juros em setembro; chance aperto este mês é de 34,7%

O mercado aumentou as apostas de que o Federal Reserve (Fed) elevará os juros na reunião de setembro, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. Investidores observam possíveis efeitos na inflação americana com a escalada de hostilidades no Oriente Médio, o que pode resultar em uma postura mais hawkish por parte do banco central.

Por volta das 13h17 (de Brasília), a ferramenta do CME apontava probabilidade de 71,1% de alta de juros em setembro, em comparação com a 50,6% vista após o payroll da semana passada. As chances de manutenção da taxa na faixa entre 3,50% e 3,75% caíram de 49,4% para 28,9% na mesma comparação.

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Para a reunião deste mês, o mercado também passou a enxergar maior probabilidade de aperto monetário, ainda que a chance não seja majoritária. As apostas de manutenção cederam de 82,4% para 65,3% enquanto a chance de uma alta de 25 pontos-base (pb) subiu de 17,6% para 34,7%, na comparação com quinta-feira, dia 2.

Já para dezembro, as apostas de aperto monetário em algum nível subiram de 74,9% para 87,3%, com possibilidade maior de uma única alta de 25 pb em 2026.