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CME Group vai lançar contratos futuros de volatilidade do bitcoin até 1º de junho

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 20:15:00 Editado em 05.05.2026, 20:24:00
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O CME Group anunciou nesta terça-feira, 5, planos para ampliar sua linha de ativos digitais com o lançamento de contratos futuros de 'volatilidade de bitcoin' até 1º de junho, mas ainda estão sujeitos à revisão regulatória. Esses contratos, segundo a empresa, são os primeiros do tipo entre futuros regulados e permitirão que investidores gerenciem com mais precisão suas posições de mercado e de portfólio ao isolar os riscos de volatilidade da direção do preço.

Os contratos serão liquidados com base no CME CF Bitcoin Volatility Index (BVX), uma medida prospectiva de 30 dias da volatilidade implícita, derivada dos livros de ordens de opções de Bitcoin da CME. O índice é publicado a cada segundo, das 9h às 18h (horário de Brasília).

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"Com nossos novos futuros de volatilidade do Bitcoin, os traders poderão investir ou se proteger (hedge) contra a volatilidade futura do bitcoin, o que lhes permitirá acessar uma nova e crucial camada de gestão de risco", disse Giovanni Vicioso, diretor global de Produtos de Criptomoedas do CME Group.

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