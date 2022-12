Clube exclusivo com piscina de ondas em São Paulo tem título a R$ 650 mil

Fernanda Guimarães (via Agência Estado)

Além de se desfazer do Banco Alfa, as herdeiras de Aloysio Faria, ex-dono do Banco Real, venderam a um fundo do BTG Pactual o enorme terreno na zona sul de São Paulo onde funcionava o Hotel Transamérica, que fechou as portas no início da pandemia de covid-19. Os planos agora são ambiciosos: o local vai receber um novo clube, que terá a primeira piscina com ondas da cidade, um sucesso nos empreendimentos de superluxo no País. O investimento previsto é de R$ 1,1 bilhão, com a projeção de, no futuro, faturar R$ 2 bilhões ao ano.

Batizado de Beyond The Club São Paulo, o projeto é capitaneado pela KSM, empresa de Oscar Segall, um dos fundadores da construtora Klabin Segall, vendida em 2009. Ele tem transformado a construção de praias artificiais em condomínios de luxo em um grande negócio - o primeiro projeto foi a Praia da Grama, em Itupeva, a 70 quilômetros de São Paulo.

"Há 80 anos não se lança um clube em São Paulo. E isso tinha de ocorrer em uma área bem localizada, com alto poder aquisitivo", afirmou Segall ao Estadão.

Os primeiros títulos começaram a ser vendidos há duas semanas e a procura tem superado as expectativas. Até agora, foram 450 títulos, 200 para os chamados fundadores e outros 250 para o público em geral. A unidade saiu por R$ 630 mil. Cada etapa de venda terá 3 mil títulos e preço ainda vai subir.

Um dos desafios foi encontrar um local em São Paulo para abrigar a obra, mas um dos sócios da KSM, Raul Amorim de Souza, conhecia a família Faria. "Após a morte de Aloysio Faria, a família está passando por um processo de separação dos ativos e de reorganização patrimonial. Ter o hotel não fazia mais sentido", afirmou Segall.

Como apenas o espaço do Transamérica não seria suficiente para abrigar o clube, também foi adquirido um terreno ao lado, totalizando 120 mil m². Já o Teatro Alfa, que também era da família Faria, foi vendido à gestora do BTG e fará parte do complexo do clube, com a diferença de que ele continuará aberto ao público em geral.

Em razão das reformas, o teatro fechará temporariamente as portas no fim deste ano, mas reabrirá "o mais rápido possível", disse Segall. A ideia, afirmou ele, é de que o teatro também funcione como uma fonte de receitas extras para a associação do clube.

DIFERENCIAIS

Além da praia artificial, a grande aposta para dar tração às vendas, o clube quer trazer outros diferenciais em relação aos concorrentes em São Paulo. Além das quadras e do popular beach tennis, o empreendimento vai ter um espaço para e-sports e simuladores incluindo de esqui e Fórmula 1, além de coworking. Em parte do antigo Hotel Transamérica funcionará uma área para a estadia dos sócios do clube, que poderão se hospedar no local e trazer convidados.

MAIS PRAIAS

Com a procura, a KSM quer levar o conceito do Beyond The Club para outras regiões, inclusive fora do Brasil. No plano estratégico já estão Miami (EUA), Madri (Espanha), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Uruguai.

Conforme Segall, construir uma praia artificial ainda é bastante caro, mas, à medida que os projetos vão saindo do papel, a tendência é de que haja uma redução dos custos. "O processo de democratização já está acontecendo."

A tecnologia da piscina com ondas ficará sob a responsabilidade da espanhola Wavegarden, que tem quatro parques abertos ao público. Eles estão em Melbourne, na Austrália; em Bristol, na Inglaterra; na Coreia do Sul; e em Sion, nos Alpes Suíços. No Brasil, Praia da Grama foi o primeiro em um complexo residencial.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.