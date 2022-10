Clientes do Inter poderão transferir dinheiro de outros bancos sem sair do app

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O Banco Inter vai passar a atuar como iniciador de pagamentos, o que permitirá que seus clientes transfiram dinheiro depositado em outras instituições para lá sem sair do aplicativo. Com a funcionalidade, o banco digital se junta a um grupo que reúne Banco do Brasil, Bradesco e Itaú.

A função está disponível na parte de Open Finance do aplicativo do Inter, em que o cliente indicará quanto quer transferir e de qual instituição. Ao final, ele será redirecionado ao aplicativo do banco de origem apenas para confirmar a transação.

Esse tipo de transferência é permitida pelo iniciador de pagamentos, ferramenta do Open Finance criada pelo Banco Central e que permite que uma instituição autorizada faça pagamentos em nome do cliente, o que pula algumas das etapas do processo. Outros bancos têm lançado funcionalidades parecidas.

De acordo com o Inter, outras possibilidades de uso estarão disponíveis à frente, como o uso nas compras no Inter Shop, o shopping virtual (marketplace) do banco, junto com opções de pagamento como cartão de crédito e saldo em conta.

"O Open Finance tem um potencial de usabilidade muito interessante. Usando a funcionalidade 'Trazer Dinheiro' no Super App do Inter, os clientes podem trazer recursos de outras contas para o Inter e aproveitar todos os benefícios em shopping, viagens e investimentos, por exemplo", disse em nota o COO do Inter, Ray Chalub.