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ECONOMIA

Cláusulas de banimento colocam em risco competição justa no delivery de comida, diz Keeta

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 21:38:00 Editado em 28.07.2026, 21:49:07
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A Keeta disse que cláusulas de banimento colocam em risco a competição justa no Brasil, não apenas no setor de delivery de comida, mas em toda a economia. A manifestação foi feita depois que a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deverá arbitrar no segundo semestre deste ano a disputa entre a Keeta Delivery Brazil e a 99Food no mercado de food delivery no Brasil.

A Keeta sustentou que essas cláusulas impedem empreendimentos de escolherem livremente seus parceiros de negócios - no caso específico, sua plataforma de delivery.

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"Ao proibir, nominalmente, um concorrente de oferecer seus serviços aos restaurantes, entregadores, e, no final, ao consumidor, tais cláusulas revelam seu único e nítido propósito anticompetitivo", disse a empresa, em nota.

A plataforma defendeu que o setor necessita "urgentemente" de decisões que promovam um mercado aberto e disse acreditar que as autoridades irão agir para garantir essas condições, criando mais oportunidades de renda para restaurantes e entregadores parceiros, preservando a liberdade de escolha dos consumidores e acelerando a inovação.

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