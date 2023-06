Classe média fica mais endividada e mais inadimplente na passagem de abril para maio, diz CNC

A classe média ficou mais endividada e mais inadimplente na passagem de abril para maio, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Na média do País, a proporção de famílias com dívidas a vencer permaneceu inalterada pelo quarto mês consecutivo, em 78,3%, mostrou a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). O nível de endividados, porém, é maior do que há um ano, quando estava em 77,4%.

Entre os que declararam ter contas a vencer, 18% se consideram muito endividados, maior porcentual desde agosto de 2022.

"O endividamento dos consumidores permanece estável desde dezembro do ano passado, especialmente por conta do encarecimento e da seletividade das concessões de crédito pelas instituições financeiras. A taxa média de juros das concessões de crédito às pessoas físicas alcançou 59,7% ao ano em abril, o maior porcentual desde agosto de 2017, segundo dados do Banco Central", justificou a CNC, em nota.

A pesquisa também apontou estabilidade na parcela de consumidores com dívidas em atraso, que alcançou 29,1% do total de famílias em maio, mesmo resultado de abril. Em maio de 2022, essa fatia de inadimplentes era de 28,7%.

Entre as famílias inadimplentes em maio de 2023, 11,8% afirmaram que não terão condições de pagar suas dívidas já atrasadas, maior proporção desde outubro de 2020.

"Os juros elevados dificultam o pagamento da dívida atrasada, pois pioram as despesas financeiras", justificou a economista Izis Ferreira, responsável pela pesquisa da CNC, em nota oficial.

A alta dos juros tem pressionado mais o orçamento de famílias da classe média, enquanto a expansão de políticas voltadas para os benefícios sociais aliviam os grupos de menor renda, segundo a CNC.

Na passagem de abril para maio, houve redução na proporção de endividados entre os mais pobres e os mais ricos, mas aumentou nas faixas de rendimento médio.

No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de endividados caiu de 79,0% em abril para 78,7% em maio. No grupo com renda acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia recuou de 75,3% para 75,0%. Na classe média, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de endividados subiu de 78,7% para 79,6%, e, no grupo de cinco a dez salários mínimos, houve aumento de 77,8% para 78,0%.

O mesmo fenômeno ocorreu com a inadimplência. No grupo com renda familiar mensal de até três salários mínimos, a proporção de inadimplentes ficou estável em 36,3%, e, no grupo que recebe acima de 10 salários mínimos mensais, essa fatia recuou de 13,9% para 13,7%. Na classe média, com renda de três a cinco salários mínimos, a proporção de inadimplentes subiu de 27,3% em abril para 27,7% em maio, e, no grupo de cinco a dez salários mínimos, houve aumento de 22,6% para 23,4%.

O maior alcance e aumento dos valores do Bolsa Família e a retomada das contratações formais de pessoas com menor escolaridade têm auxiliado os consumidores que recebem menos de três salários mínimos a pagar as dívidas, avaliou Izis Ferreira. "São eles, também, o principal foco de renegociações e, com isso, o risco de inadimplência vem aumentando mais na classe média", acrescentou a economista.

A pesquisa mostrou ainda que cerca de 45,7% dos inadimplentes estão com contas atrasadas há mais de três meses, maior porcentual em três anos. No entanto, a CNC prevê que essa fatia se reduza gradualmente no segundo semestre, encerrando o ano próximo a 44,5%, o que ainda significaria a maior proporção anual desde 2019.