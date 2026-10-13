Citigroup tem lucro de US$ 5,245 bilhões no terceiro trimestre

O Citigroup registrou lucro líquido de US$ 5,245 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 40% ante os US$ 3,752 bilhões de igual período de 2025, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13. O lucro diluído por ação avançou de US$ 1,86 para US$ 2,85, acima da previsão de US$ 2,65 de analistas consultados pela FactSet. Sem o impacto de uma baixa contábil ligada ao Banamex no ano passado, o avanço do lucro por ação foi de 27%.

A receita somou US$ 23,845 bilhões entre julho e setembro, crescimento anual de 8%, acima da estimativa de US$ 23,716 bilhões da FactSet. O resultado representou a maior receita para um terceiro trimestre em uma década, segundo a presidente executiva, Jane Fraser.

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Apesar de o lucro e a receita terem superado as expectativas de analistas, o Citigroup registrou aumento de 6% nas provisões para perdas de crédito, para US$ 2,586 bilhões, refletindo ajustes nas reservas associados às perspectivas macroeconômicas e à expansão da carteira. Fraser também sinalizou a antecipação de investimentos, inclusive em inteligência artificial (IA), enquanto a instituição busca alcançar sua meta de retorno de 11% a 13% no curto prazo.

As despesas operacionais recuaram 2%, para US$ 13,952 bilhões, mas subiram 3% quando excluído o efeito extraordinário de 2025. O banco devolveu US$ 4,1 bilhões aos acionistas em dividendos e recompras de ações. Fraser afirmou que o Citi espera superar sua meta de retorno para 2026.