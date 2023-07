Citi avança em plano de sair do varejo em 14 países

O Citi prevê avançar em sua estratégia de deixar o varejo bancário em 14 países da Ásia, da Europa e do Oriente Médio, além do Brasil (cuja operação foi comprada pelo Itaú Unibanco). Paralelamente, espera concluir a separação dos negócios do seu banco no México, o Banamex, até o ano que vem, e depois partir para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), esperada para ocorrer até 2025.

Em teleconferência com analistas e investidores, a presidente do Citigroup, Jane Fraser, reafirmou a intenção do Citi de fazer um IPO do seu banco de varejo no México, depois de tentar vendê-lo, sem sucesso, por pressão do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Bancos como o espanhol Santander e o brasileiro Itaú Unibanco chegaram a avaliar o ativo. A mudança de rota quanto ao Banamex foi anunciada em maio último e o IPO já era uma das possibilidades previstas pelo gigante de Wall Street.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.