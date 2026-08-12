Cisco supera em lucro e receita com demanda por IA

A Cisco Systems divulgou nesta quarta-feira resultados financeiros acima do esperado em lucro e receita para o quarto trimestre fiscal de 2026, encerrado em 25 de junho, que segundo a empresa foi impulsionado pela forte demanda relacionada à inteligência artificial (IA).

A Cisco reportou que obteve lucro de US$ 3,86 bilhões, ou lucro ajustado de US$ 1,22 por ação, sobre receita de US$ 17,3 bilhões, no período. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 1,17 por ação, com receita de US$ 16,8 bilhões. No mesmo período do ano anterior, a Cisco registrou lucro ajustado de US$ 0,99 por ação.

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"Com a amplitude e a profundidade do nosso portfólio e nossa diferenciação competitiva em redes seguras, a Cisco está bem posicionada para apoiar nossos clientes, independentemente de como ou onde decidam implementar IA", disse o CEO Chuck Robbins no comunicado.

A receita de produtos da empresa subiu 24% na comparação anual, enquanto a receita de serviços ficou estável. A empresa afirmou que recebeu US$ 4 bilhões em pedidos de infraestrutura de IA de hiperescaladoras - grandes provedores de serviços de computação em nuvem e operadores de data centers massivos - no quarto trimestre, elevando o total do ano fiscal para US$ 9,3 bilhões.

Para o ano fiscal de 2027, a companhia projetou lucro ajustado entre US$ 5,05 e US$ 5,11 por ação, com receita entre US$ 72,2 bilhões e US$ 73,4 bilhões.

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Às 17h45 (de Brasília), as ações da Cisco caíam 2,9% no after hours de Nova York, após alta de mais de 60% no acumulado do ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires