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Cisco fecha parceria com Super Micro para ampliar sistemas de IA com chips da Nvidia

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Cisco Systems fechou uma parceria com a Super Micro Computer para aumentar o poder de processamento de sua principal arquitetura de inteligência artificial (IA), baseada em chips da Nvidia. A empresa informou nesta terça-feira, 25, que passará a usar o hardware com resfriamento líquido da Super Micro para ajudar clientes a operar modelos de IA de grande porte.

Segundo a Cisco, a iniciativa pode reduzir riscos de implementação e permitir a execução de cargas de trabalho com maior eficiência e mais controle sobre os dados.

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"Estamos no início de uma das maiores expansões de data centers da história", disse Jeetu Patel, presidente e diretor de Produtos da Cisco. "Tudo começa com a infraestrutura certa: computação e redes, entregues como uma solução integrada que é fácil de implantar e segura desde o primeiro dia."

A companhia acrescentou que também fornecerá serviços integrados de configuração e monitoramento, para que as empresas adotem o novo hardware com menos dificuldades técnicas. De acordo com a Cisco, os pacotes de hardware pré-testados começarão a ser disponibilizados em outubro.

Às 9h57 (de Brasília), as ações da Cisco e da Super Micro subiam 1,63% e 2,56%, respectivamente, no pré-mercado de Nova York.

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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CISCO/SUPER MICRO/PARCERIA/IA/CHIPS/NVIDIA
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